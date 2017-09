Trump drohte mit totaler Vernichtung Nordkoreas

“Die Denuklearisierung ist der einzige gangbare Weg”, sagte Trump. “Die USA sind ein Land von großer Stärke und Geduld”, sagte Trump. Wenn die USA aber gezwungen würden, müssten sie Nordkorea zerstören. “Der Raketenmann ist auf einem selbstmörderischen Weg”, sagte der US-Präsident in Bezug auf den nordkoreanischen Führer Kim Jong-Un.

Pres. Trump at U.N.: “We will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission” https://t.co/rGswYlXlxJ — NBC News (@NBCNews) 19. September 2017

Iran ist ein Schurkenstaat

Der Iran sei ein wirtschaftlich ausgelaugter Schurkenstaat und exportiere vor allem Gewalt, sagte Trump am Dienstag in der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York. Man könne dieses mörderische Regime nicht so weitermachen lassen.

Iran müsse endlich die Rechte seiner Nachbarn akzeptieren und sich konsequent gegen jede Form von Terrorismus stellen. Es gebe im Iran viele Menschen guten Willens, die einen Wechsel wollten. Sie müssten endlich gehört werden.

Das internationale Atomabkommen mit dem Iran bezeichnete Trump erneut als einen der schlechtesten Verträge, die jemals abgeschlossen worden seien. Das Abkommen sei eine Erniedrigung für die USA.

(APA)