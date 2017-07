Transgourmet Österreich expandiert

Aktuell betreibt der Gastronomie-Großhändler acht Transgourmet und vier mein c+c Märkte. Der Marktführer investiert einen deutlich zweistelligen Euro-Millionenbetrag in die Errichtung des neuen Großmarktes. Am Standort selbst werden im Vollbetrieb insgesamt 120 Mitarbeitende beschäftigt sein. Was Transgourmet in Vorarlberg vor hat und wie die lokale Gastronomie vom neuen Anbieter profitiert, erzählen die Geschäftsführer Manfred Hayböck und Thomas Panholzer sowie Standortgeschäftsleiter Manuel Gohm im Pressegespräch. Weiters anwesend sind Landesrat Erich Schwärzler und Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger.