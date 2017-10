“The Swift Life” – App für Taylors Fans

Sie überraschte zuletzt mit ihrem Musikvideo zu “Look What You Made Me Do” und indem sie Fans auf Instagram stalkte. Jetzt bringt die Sängerin in Zusammenarbeit mit Glu eine neue App auf den Markt, die ihren Fans an den Leib geschneidert ist.

Glu hat bereits Apps für verschiedenste Berühmtheiten kreiert: neben “The Swift Life” wurden “Katy Perry Pop”, “Britney Spears: American Dream”, “Nicki Minaj: The Empire” und “Kim Kardashian: Hollywood” entwickelt.

Der CEO von Glu beschreibt die App als “ein neues digitales Unterhaltungs-Projekt” und “eine zutiefst soziale Umgebung”. Das veröffentlichte Video präsentiert die Anwendung als soziale Plattform für Taylors Fans. Das Design erinnert an Instagram und Tumblr, exklusive Inhalte und Fotos von Swift werden versprochen. Zusätzlich zu der App soll es bald auch ein eigenes Taylor Swift Emoji-Set namens “Taymojis” geben.

Ob die App etwas kosten wird oder nicht ist noch unklar. Taylors derzeitige Instagram-Präsenz rund um die Stories ihrer Fans und ihre vielzähligen Tumblr-Postings versprechen eine interessante App.

Wann genau die App erscheinen wird, ist noch unklar. Auf Twitter kündigte Taylor sie für Ende 2017 an. Eventuell wird der Lauch der App auch mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums zusammengelegt.

