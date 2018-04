Syrien-Konflikt: Russland fordert UN-Krisensitzung

Der Kreml hat die westlichen Raketenangriffe in einer ersten Reaktion mit scharfen Worten verurteilt.

“Russland verurteilt entschieden den Angriff auf Syrien, wo die russischen Streitkräfte die legitime Regierung in ihrem Kampf gegen den Terrorismus unterstützen”, erklärte der Kreml am Samstag in Moskau.