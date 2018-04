Syrien-Einsatz: Kurz äußert Verständnis für westlichen Militäreinsatz

Weitere Eskalation solle verhindert werden, allerdings äußerte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Verständnis für den westlichen Militäreinsatz in Syrien, der eine Reaktion auf den jüngsten Chemiewaffen-Einsatz in dem Land sei.

“Dieser jüngste Angriff mit Chemiewaffen gegen die Zivilbevölkerung war schockierend und ist auf das Schärfste zu verurteilen. Angesichts der Blockade des UN-Sicherheitsrates habe ich Verständnis für diese begrenzte militärische Aktion mit dem Ziel, weitere Kriegsverbrechen mit Chemiewaffen in Syrien zu verhindern”, so der Bundeskanzler in einer der APA am Samstag übermittelten Stellungnahme.