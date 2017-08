Staubecken I in Latschau soll Anfang September gefüllt werden

Nach dem Entleeren des rund 2,5 Millionen Kubikmeter Wasser fassenden Beckens mussten zunächst bis zu 23.000 Kubikmeter Materialablagerungen (Sand und Schluff) entnommen und abtransportiert werden. Die Erneuerung der Drainagen ist inzwischen fast fertiggestellt, auch etwa die Hälfte der Böschungsdichtung konnte inzwischen abgefräst und neu asphaltiert werden. Am Beckenboden wird die neue Asphaltdichtung auf bereits bestehende Betonplatten aufgetragen.

Becken II wurde bereits 2011 saniert

Im Frühjahr und Sommer 2011 war nach einem Schadenfall im Rodundwerk II bereits das Becken II einer Sanierung unterzogen worden. Die letzten Erneuerungsmaßnahmen des Becken I sind jedoch schon eine Weile her. Diese erfolgten im Zuge des Baus von Becken II in den 1970er-Jahren. Bis zu 70 Arbeiter sind täglich auf den Baustellen in Latschau im Einsatz, um das Millionenprojekt zügig voranzutreiben. Ziel ist es, dass das Becken Anfang September befüllt wird.