Sportredakteur Thomas Knobel klettert nach Röns hinauf

Sportredakteur Thomas Knobel trat vier Tage vor dem großen Vorarlberg Rad Grand Prix mit neuer Streckenführung selbst in die Pedale und kletterte nach Röns hoch.

Am Dienstag 1. Mai findet in Nenzing wiederum der GP Vorarlberg statt. Das Radstraßenrennen zählt zur ÖRV Rad-Bundesliga (2. Bewerb der Liga) mit der Distanz über 162 Kilometer (Start 11 Uhr – Zieleinlauf ca. 14.30 Uhr). Im Vorfeld der Großveranstaltung schaute sich Thomas Knobel die neue Streckenführung von Schlins nach Röns hinauf per Rennrad selbst an und machte sich ein Bild von den stundenlangen Strapazen der Spitzenfahrer.