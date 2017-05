Grünen-Chefin Glawischnig steht offenbar vor Rücktritt

Der Online-“Standard” vermeldete den bevorstehenden Rückzug bereits als fix, Nachfolgerin soll demnach die Tiroler Parteichefin Ingrid Felipe werden. Offiziell war von den Grünen dazu vorerst keine Stellungnahme zu bekommen.



Nachdem zuvor die deutsche “Zeit” und andere Medien über entsprechende Rücktritts-Gerüchte berichtet hatten, hieß es Donnerstagfrüh seitens des “Standard” unter Verweis auf “grüne Kreise”, Glawischnig werde ihre Funktion zurücklegen.

Kein Kommentar

Seitens der Tiroler Grünen wollte man auf Anfrage der APA die Gerüchte nicht kommentieren. Auch auf Bundesebene war vorerst offiziell dazu keine Auskunft zu erhalten. Gegenüber der “Kleinen Zeitung” soll ein namentlich nicht genannter, hoher Funktionär ebenfalls den Rückzug bestätigt haben.

In der “Zeit” hieß es, über die Nachfolge berate ein enger Führungszirkel, in dem Abgeordneter Dieter Brosz eine Schlüsselrolle spiele. Neben Felipe wurden in dem Bericht auch die Salzburgerin Astrid Rössler, EU-Abgeordnete Ulrike Lunacek oder Justizsprecher Albert Steinhauser als mögliche Nachfolger genannt.

Glawischnig war zuletzt auch parteiintern wegen des Ausschlusses der Grünen Jugendorganisation – der Jungen Grünen – in Kritik geraten. Anlass für den Rauswurf waren Auseinandersetzungen über die Unterstützung verschiedener grüner Listen bei den Wahlen zur Österreichischen Hochschülerschaft.

(APA)