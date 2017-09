Sozialhilfe in Vorarlberg über 600 Mal gekürzt

Bislang wurde die Mindestsicherung im Jahr 2017 in Vorarlberg 612 Mal gekürzt. - © Handout; APA/BARBARA GINDL

In den ersten acht Monaten dieses Jahres wurde die Mindestsicherung in Vorarlberg in 612 Fällen gekürzt, zudem wurden 430 Mal Sanktionen angedroht. In weniger als einem Drittel der Fälle waren Flüchtlinge betroffen, berichten die “VN”.