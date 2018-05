Die Blüten sind heuer durch die Eisheiligen nicht in Gefahr.

So wird das Wetter an den Eisheiligen

Am Freitag ist der erste Tag der Eisheiligen. Besonders für Hobbygärtner ein kritischer Termin im Jahr. Aber auch all anderen Vorarlberger wollen wissen wie das Wetter am Wochenene wird.

Der Freitag bringt anfangs noch Nebel- und Wolkenreste. Die Sonne setzt sich am Vormittag rasch durch. In der zweiten Tageshälfte bilden sich Haufenwolken, in weiterer Folge sind über dem Bergland einzelne Regenschauer möglich. Tiefstwerte: 6 bis 10 Grad. Höchstwerte: 18 bis 23 Grad.

Wochenende warm mit Gewitterneigung Der Samstag bringt wenig Änderung. Nebel und Restwolken wandeln sich mit der Sonne zu Quellwolken um. Am Nachmittag sind über den Bergen örtlich Schauer und Gewitter möglich.

Kaltfront mit Regen am Sonntag Eine Kaltfront bringt am Sonntag verbreitet Regen und nachhaltige Abkühlung. Auf den Bergen schneit es bis unter 1500 Meter.