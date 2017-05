So reagiert Rainer Pariasek auf den Fink-Ausraster

Thorsten Fink hatte kein Blatt vor den Mund genommen. Der Austria-Coach unterstellte Pariasek, er habe keine Ahnung von Fußball, da er vom Skisport komme. Bei der anschließenden Pressekonferenz setzte er nochmal einen drauf: “Die vom ORF haben ja wirklich keine Ahnung, wollen nur provozieren. Man lässt sich das eh oft gefallen, aber diesmal hat es mir einfach gereicht.”

Trotz dieser deutlichen Worte nimmt Pariasek den Vorfall gelassen hin. “Thorsten Fink kam bereits sichtbar geladen zum Interview, da er sich vom Schiedsrichter benachteiligt gefühlt hat”, sagte Pariasek gegenüber spox.com. Es sein nicht seine Absicht gewesen, den Trainer zu provozieren, er stehe aber zu seiner Sichtweise: “Meiner Meinung nach wurde der Ball nicht von Laimer sondern von Rotpuller berührt, was für alle fast nicht zu erkennen ist. Aber die Regel lautet: im Zweifelsfall für die angreifende Mannschaft – für mich also ein korrektes Tor.” Thorsten Fink hatte besagte Szene anders bewerten, in den Augen des Veilchen-Coaches hatte Salzburgs Laimer den Ball zu seinem im Abseits stehenden Hwang weitergeleitet.

Für Pariasek ist die Geschichte am Tag danach schon wieder gegessen. “Für mich ist die Geschichte schon wieder erledigt, ich würde das nicht überbewerten, das ist weltweit vermutlich schon hundertmal vorgekommen, dass ein Trainer einem Moderator Ahnungslosigkeit vorwirft. Zu der Aussage bei der PK kann ich nicht viel sagen, da ich da nicht anwesend war”, meint der ORF-Mann.

(Red.)