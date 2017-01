Sicherheit: LH Wallner rüffelt Kern – “Ich weiß nicht, worauf der Kanzler wartet”

LH Wallner fordert von Bundesregierung jetzt die rasche Umsetzung eines Sicherheitspakets. - © VOL.AT/Hofmeister

Landeshauptmann Markus Wallner fordert von Kanzler Christian Kern ein sofortiges Handeln in Sicherheitsfragen: “Ich weiß nicht worauf der Bundeskanzler wartet. Jetzt ist Führungsstärke und Umsetzen gefragt und keine Sonntagsreden”, so Wallner in Richtung Kern.