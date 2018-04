US-Ski-Star Lindsey Vonn macht gerade eine wohlverdiente Sommerpause und verzückt ihre Fans mit heißen Bikini-Fotos.

“Finally found some sun” (Endlich ich ein bisschen Sonne gefunden), schreibt die erfolgreiche US-Rennläufering zu einem Foto auf Facebook, das sie beim Relaxen an einem Pool in Las Vegas zeigt.