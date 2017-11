"Sei nicht wie Roland": Michael Ritsch disst ÖVP-Abgeordnete

Im Vorarlberger Landtag stand am Mittwoch das Thema Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren auf der Agenda. Die Mehrheit stimmte dagegen. Von der SPÖ hagelt es Kritik.

Die SPÖ Vorarlberg hat am Mittwoch versucht, den Landtag dazu zu bewegen, sich für die Einführung der “Ehe für alle” auszusprechen. Die Mehrheit im Landtag stimmte jedoch gegen die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Michael Ritsch von der SPÖ nahm dies zum Anlass, einige ÖVP-Abgeordnete zu via Facebook zu kritisieren: „Ehe für alle sollte eigentlich im Jahr 2017 keine Diskussion mehr sein….ist sie aber….leider!” postete Ritsch auf Facebook und griff namentelich Christian Gantner, Julian Fässler, Monika Vonier und Roland Frühstück an: