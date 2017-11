Schmierereien in Dornbirner Innenstadt - Zeugenaufruf

Dornbirn - In den vergangenen Tagen wurden an mehreren Stellen rund um die Dornbirner Innenstadt Sachbeschädigungen durch Schmierereien festgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Beschmierung des Aufgangs zur Garage am Marktplatz erfolgte in der Nacht zwischen Montag, dem 13. und Dienstag, dem 14. November. Die Stadtpolizei Dornbirn ersucht die Bevölkerung, Beobachtungen von verdächtigen Bewegungen in diesem Zeitraum zu melden. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern. Unverständlich ist laut Polizei die Aussage der Schmiererei, die sich gegen den Bau der neuen Stadtbücherei richtet.