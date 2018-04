Real Madrid siegt im Duell der Giganten

Ein sehr effizientes Real Madrid feierte dank der Treffer von Marcelo und Asensio im Hinspiel des CL-Halbfinales einen knappen 1:2-Sieg bei Bayern München.

Nach dem gestrigen 5:2-Spektakel zwischen dem FC Liverpool und der AS Roma kam es heute im zweiten Halbfinal-Spiel zum Duell der Giganten zwischen Bayern München und Real Madrid. Dabei entwickelte sich von Beginn weg die erwartet ausgeglichene Partie, in welcher Robben bereits in der Anfangsphase mit einer Oberschenkelverletzung vom Feld musste. In weiterer Folge kontrollierten die Bayern die Partie, ohne wirklich richtig gefährlich zu werden. In der 28. Minute gelang den Hausherren nach einem schönen Konter unter Mithilfe von Real-Schlussmann Navas durch Kimmich das 1:0. Kurz darauf musste auch Boateng verletzt vom Feld – für ihn kam Süle ins Spiel.