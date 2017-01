Rauchverbot in Vorarlberg: Gastronomen stellen testweise um

Das Lustenauer Speiselokal “Schmugglar” bietet schon seit Jahren auch rauchfreie Bereiche. Seit Kurzen wird das Rauchverbot jedoch ausgeweitet: Am Sonntag darf zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr gar nicht mehr geraucht werden. Ähnlich handhabt es auch der “Rösslepark” in Feldkirch: Hier darf zu den Hauptspeisezeiten zwischen 17.00 und 22.00 Uhr nicht mehr geraucht werden. Und in der Espressobar Unterberger in Feldkirch darf bis 18.00 Uhr nicht geraucht werden.

Das sind jedoch nur drei Besipiele von vielen. Gastronomie-Sprecher Andrew Nussbaumer kann den scheinbaren Trend mit zahlen belegen: “Wir haben eine Umfrage gemacht und haben mit Freude festgestellt, dass 65 Prozent aller Betriebe bereits komplett rauchfrei sind – und ungefähr 20 [Prozent] noch Bereiche haben, wo man rauchen kann”, berichtet er gegenüber dem “ORF Vorarlberg”.

Kaum noch Anzeigen

Anzeigen wegen Rauchbelästigung in Lokalen gebe es hingegen kaum mehr. Die rund 1.900 Gastronomiebetriebe im Ländle scheinen sich also schon im Voraus umzustellen. Das ist auch höchste Zeit: Die Schonfrist in der Gastronomie läuft 2018 ab, dann tritt das Rauchverbot in allen Lokalen in Kraft.

(red)