Prozess um ein Kilo Kokain

Feldkirch - Die Staatsanwaltschaft wirft dem türkischstämmigen Holländer Drogenschmuggel in großem Stil vor.

Am Landesgericht Feldkirch muss sich heute ein 54-jähriger, mehrfach vorbestrafter Mann wegen Kokainschmuggel und -weitergabe verantworten. Insgesamt soll er Ende 2016 bis Oktober 2017 ein Kilo hochwertiges, nämlich 80-prozentiges Kokain von Holland nach Vorarlberg geschmuggelt haben, beziehungsweise schmuggeln haben lassen. Anfangs ermittelten die Fahnder gegen unbekannte Täter, dann habe sich der Beschuldigte als Drahtzieher herauskristallisiert, so die Staatsanwältin. In der Anklage geht es noch um weitere Drogenvergehen, doch das Kilo Kokain ist eindeutig das Hauptbelastungsfaktum.