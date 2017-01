Die Teilhaber verkündeten das Ende der Seestadt in einer großen Pressekonferenz. - © VOL.AT/Matthias Rauch

Bregenz – Das Projekt Seestadt in Bregenz ist Geschichte. Am Freitag, den 13. Jänner 2017 verkündeten die Teilhaber das Aus für das Projekt in der Vorarlberger Landeshauptstadt. Das war die Pressekonferenz zum überraschenden Ende.