“Postkartenräuber” wohl gefasst! Polizei nimmt Bankräuber fest

Laut Mitteilung des bayerischen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten (D) betrat am Montag gegen 15.00 Uhr, ein maskierter Mann eine Bank in Heimenkirch (D) und forderte unter Vorhalt einer Pistole Bargeld von einem Bankangestellten. Nachdem der Angestellte die Herausgabe des Geldes verweigerte, wollte der Täter das Bankgebäude wieder verlassen. Dabei wurde er von einem couragierten Bankkunden überwältigt und mit Hilfe von Angestellten bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Der Mann wurde schließlich von einer Streife der Polizeiinspektion Lindenberg (D) festgenommen. Bei der zur Tat verwendeten „Waffe“ handelte es sich um eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole.

Täter gesteht weitere Raubüberfälle

Die weiteren Ermittlungen wurden in der Folge von der Kriminalpolizeistation Lindau sowie der Staatsanwaltschaft Kempten übernommen. Der dringend tatverdächtige 54-jährige österreichische Staatsangehörige ist inzwischen geständig noch zwei weitere gleichgelagerte Raubüberfälle im Juli sowie im November 2016 in Deutschland begangen zu haben. Der Tatverdächtige, der im Bezirk Landeck in Tirol wohnhaft ist, wurde dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kempten vorgeführt, welcher Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts der schweren räuberischen Erpressung und der versuchten schweren räuberischen Erpressung in zwei Fällen verhängte.

Könnte “Postkartenräuber” sein

Seitens des Landeskriminalamtes Vorarlberg werden derzeit intensive Ermittlungen durchgeführt, um abzuklären ob der in Deutschland festgenommene Tatverdächtige auch als Täter für eine Serie von insgesamt elf Raubüberfällen auf Bank- und Postfilialen seit dem Jahr 2008 in Vorarlberg in Frage kommt. Die Ermittler des LKA Vorarlberg stehen diesbezüglich in engem Austausch mit den Kollegen der Kriminalpolizei Lindau und auch auf Ebene der Justizbehörden wurde eine grenzüberschreitende Korrespondenz eingeleitet.

Auf Grundlage des derzeitigen Ermittlungsstandes können keine näheren Auskünfte zur Sachlage erteilt werden. Da aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse ein Zusammenhang zwischen den beiden Straftaten in Opfenbach, zu welchen der Festgenommene geständig ist, und der Raubserie in Vorarlberg besteht, kann mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass der seit 2008 gesuchte Serientäter nun gefasst werden konnte.

Chronologie des “Postkartenräubers”