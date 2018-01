Poolbar-Festival 2018: Erste Bands stehen fest

Große Freude im poolbar-Camp: Das Festival feiert im Sommer sein 25-jähriges Jubiläum und die ersten Acts stehen bereits fest.

Letztere gehören zu den absoluten Wunschkandidaten der Veranstalter. Zum Festival bringen Mark Oliver Everett und Co. ein brandneues Studioalbum mit: “The Deconstruction” erscheint am 6. April. Freude herrscht auch über die Zusage der White Lies: Die Londoner Synth-Rock/Post-Punk-Truppe hat überall eine eingeschworene Fangemeinde hinter sich.

Die Tickets könnten also arar werden, wenn Ziggy, Sohn des Reggae-Übervaters Bob Marley, ins Alte Hallenbad kommt. Zumal der Jamaikaner mal wieder einen Grammy in der Tasche hat.

“The Subways”

Bestätigt sind zudem die Shows der schwedischen Shout Out Louds, ausgewiesene Experten für flockig eingängigen Indiepop, und Fink. Der englische Singer/Songwriter reist samt Band und aktueller Platte (“Resurgam”) an. Den Eröffnungstag am 6. Juli bestreitet aber das partyerprobte und für seine temporeichen Rockshows bekannte britische Trio The Subways.