Parkplatzmanagement in Bregenz: Mariahilf wohl nicht das letzte Wort

Bregenz - Die Hofsteiggemeinden führten flächendeckend kostenpflichtige Parkplätze und Kurzparkzonen ein, Bregenz erweitert die Parkplatzbewirtschaftung auf Mariahilf. Doch wo wird dies enden?

Darunter leide vor allem Wolfurt, aber auch Gemeinden wie Lauterach. Diese Parkplätze würden außerdem dem Handel im Ort fehlen. Künftig wird es daher in den Hofsteiggemeinden Hard, Kennelbach, Lauterach, Lustenau, Schwarzach und Wolfurt neben Kurzparkzonen von 90 Minuten auch kostenpflichtige Parkplätze geben. Diese kosten, wie auch die Parkzone B in Bregenz, 0,70 Euro die Stunde. Der Bregenzer Stadtkern und der Parkplatz Ost bei den Festspielen liegen bei 1,10 Euro die Stunde.

Frage der Quartiersentwicklung

Dass es in der Festspielstadt tatsächlich so weit kommt, will man im Rathaus nicht ausschließen. “Aus verkehrsplanerischer Sicht ist es durchaus sinnvoll, auch in anderen Bereichen mit hohem Parkdruck ein Parkraummanagement einzuführen”, bestätigt die Abteilung Stadtplanung und Mobilität. Dies könnte auch Kurzparkzonen umfassen. Eine mögliche Einführung habe aber immer mit Fragen der Quartiersentwicklung zu tun.