ORF: SW Bregenz statt Champions League und Bundesliga

Die Rechte für die Champions League und auch für die heimische Bundesliga sind weg: Darum wird der ORF zukünftig auch punktuell Amateur-Fußballspiele übertragen, in Vorarlberg ist bereits ein Spiel geplant.

Casino-Stadion statt Camp-Nou oder Allianz-Arena: Das könnte den Wahl-Vorarlberger ORF-Kommentator Oliver Polzer oder ORF Vorarlberg Sport-Chef Thomas König erwarten. Wie aus der ORF-Zentrale in Wien zu hören ist, will man in Zukunft auch aus den Bundesländern berichten und Amateur-Fußballspiele live übertragen. Bereits fixiert sind offensichtlich ein Spiel von Ex-Bundesligist GAK (Landesliga, Steiermark) und ein Spiel von Austria Salzburg (Salzburger Liga).