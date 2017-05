Ökonom Ernst Fehr ist Ehrenmitglied der American Economic Association

Er ist der erste Österreicher, dem diese Ehrung zuteil wird. Er wird mit der Auszeichnung für sein Lebenswerk geehrt. Die AEA ernennt nur eine sehr beschränkte Anzahl ausländischer Ökonomen zu Ehrenmitgliedern, teilte die Uni Zürich mit, wo Fehr seit 1994 forscht und lehrt. Der am 21. Juni 1956 in Hard geborene Fehr ist ein Vertreter der Verhaltensökonomie und Mitbegründer der Neuroökonomie. Seine Forschungsansätze reichen weit in die Psychologie, die Soziologie, die Biologie und die Neurowissenschaften hinein.

Einflussreichster Ökonom

Mit seinen Forschungsarbeiten hat er das Institut für Volkswirtschaft der Uni Zürich zu einem der weltweit führenden Zentren in der experimentellen Wirtschaftsforschung gemacht. Im Ranking der einflussreichsten Ökonomen im deutschsprachigen Raum der “Neue Zürcher Zeitung” belegte Fehr im Vorjahr den ersten Rang.

Fehr hat umfangreiche Untersuchungen über die Auswirkungen sozialer Motivationen auf die Kooperationsbereitschaft von Menschen durchgeführt und erforscht die neurobiologischen Grundlagen des sozialen und wirtschaftlichen Verhaltens. Dabei kombiniert er spieltheoretische und experimentelle Methoden.