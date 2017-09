Kim Jong-un lässt die Erde zittern

Das Staatsfernsehen meldete am Sonntag die “erfolgreiche” Zündung einer Wasserstoffbombe, die eine “beispiellose Kraft” entfaltet habe. Die Detonation ließ die Erde im Umkreis von Hunderten Kilometern beben. US-Präsident Donald Trump nannte das Vorgehen Pjöngjangs “sehr feindlich und gefährlich” für die USA.

Nordkorea gab an, mit dieser Bombe auch eine Langstreckenrakete bestücken zu können. Den Test wertete Pjöngjang als “absoluten Erfolg”. Die Zündung sei ein “sehr bedeutsamer Schritt beim Erreichen des Ziels, die staatliche Nuklearmacht zu vervollständigen”, sagte die Nachrichtensprecherin des nordkoreanischen Staatsfernsehens. Das Fernsehen zeigte einen handgeschriebenen Befehl von Machthaber Kim Jong-un zur Zündung der Bombe am Mittag des 3. September nordkoreanischer Zeit.

Bereits wenige Stunden vor der Explosion erklärte Nordkorea, eine Wasserstoffbombe entwickelt zu haben, mit der Interkontinentalraketen bestückt werden könnten. Kim habe im Institut für Atomwaffen eine solche Bombe inspiziert, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Es handle sich um eine “thermonukleare Waffe mit einer außerordentlichen Explosionskraft, geschaffen durch unsere eigenen Anstrengungen und eigene Technologie”, zitierte KCNA den Machthaber.

Auf den Test aufmerksam wurde das Ausland zunächst durch ein starkes Erdbeben, das durch die Zündung verursacht wurde: Erdbebenwarten in Südkorea, Japan, China und den USA meldeten ungewöhnliche Stoßwellen, die vom Bereich des nordkoreanischen Atomwaffentest-Geländes Punggye-ri ausgingen. Das Beben hatte demnach die Stärke 6,3. Nach südkoreanischen Angaben war dies fünf bis sechs Mal stärker als beim letzten Atomwaffentest vor einem Jahr, der bis dahin als der stärkste gegolten hatte.

International wurde der Test scharf verurteilt. Der südkoreanische Staatschef Moon-jae In forderte die “schärfste Bestrafung” Pjöngjangs. Der UNO-Sicherheitsrat müsse weitere Sanktionen verhängen, um Nordkorea “vollständig zu isolieren”. Moon kündigte auf einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats an, mit dem Verbündeten USA über die Entsendung der “stärksten strategischen Potenziale des US-Militärs” zu sprechen.

Das chinesische Außenministerium erklärte seine “entschiedene Ablehnung und scharfe Verurteilung” des nordkoreanischen Vorgehens. Peking hatte bereits im vergangenen Monat den neuen scharfen Strafmaßnahmen des UNO-Sicherheitsrats zugestimmt. An seiner Grenze mit Nordkorea ließ China die Radioaktivität messen.

Trump twitterte, Pjöngjang sei eine “große Bedrohung und Peinlichkeit” auch für China, “das versucht zu helfen, aber mit wenig Erfolg”. Eine Politik der Befriedung mit Nordkorea “funktioniert nicht”. Die USA bereiten nun neue bilaterale Sanktionen gegen das stalinistisch regierte Land vor. “Wer mit Nordkorea Geschäfte macht, wird keine mit uns machen können”, sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin am Sonntag dem Fernsehsender Fox News. Er werde seine Vorschläge US-Präsident Donald Trump vorlegen. Trump werde noch am Sonntag mit dem Nationalen Sicherheitsrat zusammenkommen, teilte das Weiße Haus mit.

