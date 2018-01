Norbert Loacker (ÖGB): "Arbeitslosengeld Neu ist Hartz IV"

„Arbeitssuchende sind die ersten Opfer der neuen Bundesregierung“, kritisiert ÖGB-Landesvorsitzender Norbert Loacker die jüngsten Aussagen von ÖVP und FPÖ zum Thema „Arbeitslosengeld Neu“ am Rande des Regierungstreffens. „Es handelt sich um nichts anders als ein österreichisches Hartz IV Modell. Jobsuchende werden massiv unter Druck gesetzt“, findet Loacker klare Worte.

„Wenn die Beiträge sinken, sind die Menschen, die länger keinen Job finden, logischerweise irgendwann gezwungen, ihr Hab und Gut zu verkaufen. Das ist ein Schlag ins Gesicht für all jene, die sich in ihrem Leben etwas hart erarbeitet haben“, ärgert sich Loacker. „Das ist ein Hartz IV Modell wie in Deutschland”, betont Loacker. Das Armutsrisiko und vor allem die Altersarmut drohen damit massiv zu steigen. Außerdem werde jedem, der arbeitslos geworden ist, unterstellt, dass er nicht arbeiten will.