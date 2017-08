Nach Schüssen in Konstanzer Disko: Vorarlbergerin erzählt von der Tatnacht

“Ich war wegen des Polterabends einer Freundin in Konstanz”, erzählt sie. Nachdem die Poltergruppe den Abend auf dem Konstanzer Weinfest startete, beschlossen sie zu späterer Stunde den ‘Grey’ Club aufzusuchen. “Dort war es pumpvoll und der Club selber ist riesig”, schildert die 25-Jährige die Eindrücke von der Diskothek. “Gegen halb vier Uhr morgens beschlossen wir, nach Hause zu fahren und suchten uns ein Taxi.”

Etwa eine Stunde später fielen Schüsse

“Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, hatte ich eine Menge Nachrichten auf meinem Handy von Leuten, die wissen wollten ob es mir gut geht.” Daraufhin habe sie sich gleich die Nachrichten angesehen und erfuhr, was nur etwa eine Stunde nachdem sie den Club verlassen hatte, passiert war.

Zum Zeitpunkt der Tat befand sich ein Bekannter der Vorarlbergerin noch in besagter Diskothek. Dieser schilderte ihr, dass er die Schüsse gehört hat und wie alle Menschen in Panik geraten sind. “Es war ein zeimlicher Schock, das alles am nächsten Morgen zu erfahren.”