Für die von einem Großbrand in Götzis betroffene Familie findet am Sonntag ein Charity-Konzert statt. - © Cornelia Krättli

Bei einem Großbrand eines Bauernhofes in Götzis hat die Familie Kathan, die auf dem Hof wohnte, alles verloren. Die spontane Hilfsbereitschaft im Ländle ist groß. Nun findet am Sonntag ein Charity-Konzert zu Gunsten der Familie in Götzis statt.