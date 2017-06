Mittelmeerroute: Wallner stärkt Kurz den Rücken

Ein unkontrollierter Zustrom von Flüchtlingen von Italien über den Brenner würde vor allem die westlichen Bundesländer treffen, fürchtete Wallner am Mittwoch.

Maßnahmen am Brenner

“Natürlich muss alles unternommen werden, um die Flüchtlingsroute über das Mittelmeer zu schließen”, forderte der Vorarlberger Landeschef in einer Aussendung. Das habe vor allem für die beiden Bundesländer Tirol und Vorarlberg hohe Bedeutung. Wallner warnte vor einer ähnlichen Situation “wie bei der Balkanroute” in den beiden westlichsten Bundesländern. “In einer solchen Situation wären umgehend entsprechende Maßnahmen am Brenner zu setzen”, betonte Wallner.

Aufforderung an Kern

Hilfe vor Ort, Rückführung, Schutz der Außengrenzen und Asylzentren außerhalb der EU bezeichnete der Landeshauptmann als die richtigen Antworten auf das Sterben im Mittelmeer und unterstützte damit Kurz ́ Lösungsansätze. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) forderte er auf, diese Linie mitzutragen.