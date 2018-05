Mindestsicherung strafweise halbiert

Zumindest ein wenig um Arbeit bemüht: Unterstützung für Arbeitslosen von Richter um 50 und nicht um 75 Prozent gekürzt.

Am Landesverwaltungsgericht Vorarlberg wurde jetzt der Lebensunterhalt für November 2017 nur um die Hälfte herabgesetzt und die Mindestsicherung mit 271,35 Euro bestimmt. Damit wurde der Beschwerde des Arbeitslosen teilweise Folge gegeben. Als Rechtsmittel gegen die zweitinstanzliche Entscheidung ist eine außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof in Wien möglich.

Warum er die Mindestsicherung nicht um 75, sondern lediglich um 50 Prozent gekürzt hat, begründete Richter Manfred Böhler in einem richtungsweisenden Rechtssatz so: „Eine Kürzung der Mindestsicherung um mehr als 50 Prozent ist nur ausnahmsweise und in besonders gravierenden Fällen zulässig. Diese Voraussetzungen liegen nicht vor, wenn der Mindestsicherungsbezieher zumindest in Ansätzen Bemühungen zu einem zumutbaren Einsatz seiner Arbeitskraft gezeigt hat (hier: zumindest ein Bewerbungsgespräch, überwiegende Meldung beim AMS als arbeitssuchend).“