Michael aus Nüziders ist Mister Vorarlberg 2017

Hohenems – Michael aus Nüziders wurde am Freitagabend in der Otten Gravour in Hohenems zum Mister Vorarlberg 2017 gewählt.

Gesucht war der Nachfolger von Mister Vorarlberg 2016, Steven aus Altach. Bei der Wahl zum Mister Vorarlberg 2017 stellten sich insgesamt acht Kandidaten den strengen Augen der Jury. Die schönsten Männer Vorarlberg brachten die Otten Gravour in Hohenems zum Kochen. Und das Rennen machte schlussendlich die Startnummer 2, Michael aus Nüziders. Eine Premiere war an diesem Abend die Kürung des Vize Mister Vorarlberg 2017, denn zwei Kandidaten konnten die gleiche Punktezahl erreichen. Damit sind Startnummer 2, Dominik aus Lustenau, und Startnummer 8, David aus Höchst, teilen sich den Titel Vize Mister Vorarlberg 2017. Die VOL.AT-User wählten Michael aus Nüziders auch zum Mister Vorarlberg Online 2017.