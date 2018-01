Messis 100-Millionen-Euro-Vertrag

Kein Fußballer verdient so viel wie er: Dokumente der Football Leaks belegen, dass Lionel Messi vom FC Barcelona mehr als 100 Millionen im Jahr verdient.

Lionel Messis neue Verträge mit dem FC Barcelona sprengen alle Dimensionen: Der Argentinier ist der erste Fußballprofi, der umgerechnet auf eine Saison mehr als 100 Millionen Euro verdient. Das geht aus zwei Verträgen hervor, die der FC Barcelona am 30. Juni 2017 mit Messi unterschrieben hat – einen Arbeitsvertrag und einen Vertrag über die Verwertung seiner Persönlichkeitsrechte.

Der SPIEGEL berichtet in seiner neuesten Ausgabe über die beiden Dokumente, die von der Enthüllungsplattform Football Leaks überlassen wurden. Demnach bekommt Messi bis zum Ende der Saison 2020/2021 ein jährliches Fixgehalt von 71.053.846 Euro. Außerdem kassiert er einmalig einen Bonus von 63,5 Millionen sowie eine “Treueprämie” von 70 Millionen Euro. Hinzu kommen Erfolgsprämien: Bei einem Sieg in der Champions League beispielsweise würde Messi 12.057.513 Euro einstreichen.

Verträge bis 2021

Sollte der Argentinier in den kommenden vier Jahren bei mindestens 60 Prozent aller Pflichtspiele auf dem Feld stehen und seine bis 30. Juni 2021 gültigen Verträge erfüllen, ist ihm ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 106.347.115 Euro sicher. Würde der FC Barcelona in einer Saison spanischer Meister, Pokalsieger und Champions-League-Gewinner und würde Messi zum Weltfußballer gekürt, käme er in dieser Spielzeit auf 122.515.205 Euro.