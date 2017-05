Tote bei Konzert von Ariana Grande in Manchester

Bei einem Konzert der Sängerin Ariana Grande in Manchester hat es der Polizei zufolge Tote und Verletzte gegeben. NBC spricht von mindestens 20 Toten. Die Polizei rief Bürger am Dienstag via Twitter auf, die Gegend um die Arena in der britischen Stadt zu meiden. Rettungskräfte seien im Einsatz, um auf Berichte über eine Explosion zu reagieren. Weitere Details würden bekanntgegeben, sobald sie vorlägen. Zunächst hatte die Polizei einen “schwerwiegenden Vorfall” gemeldet.

Was genau bei dem Konzert des amerikanischen Stars passierte, war zunächst unklar. Ein Video, das in der Arena gemacht wurde, zeigte Konzertbesucher, die beim Hinauslaufen schrien. Pinke Luftballons waren zu sehen.

Press Association on Twitter Police say a number of people have died in a reported explosion at Manchester Arena https://t.co/yEYF7tVVWF

Der britische “Telegraph” berichtete, es sei zu einer Panik gekommen. Der Bahnhof Victoria nahe der Arena in Manchester sei gesperrt worden, es würden keine Züge mehr fahren. Unter Berufung auf die “Variety” und einen Sprecher des Popstars meldete die Zeitung, Grande sei nach dem Vorfall “okay”.

Besucher berichten von “lautem Knall”

Mehrere Konzertbesucher in Manchester haben in der Nacht zum Dienstag von einem lauten Knall berichtet. Es habe aber keinen Rauch gegeben. “Zuerst dachten wir, dass einer der riesigen Gasballons auf dem Konzert geplatzt sei. Aber als wir draußen waren, sahen wir, dass es etwas Ernsteres gewesen sein muss”, zitierte der britische Nachrichtensender Sky News eine Besucherin. Bei dem Vorfall zum Ende des Konzerts waren nach Polizeiangaben mehrere Menschen ums Leben gekommen, weitere Personen wurden verletzt.

