Mehrere Opfer nach Schießerei in Las Vegas

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unterdessen unter Bezugnahme auf Angaben von Twitter-Nutzern, dass offenbar mehr als ein Schütze ein Country-Musik-Konzert in Las Vegas unter Beschuss genommen hätte. Dabei seien Opfer zu beklagen. Bestätigungen gab es dafür zunächst nicht. “Zahlreiche” Menschen seien mit Schusswunden in Spitäler gekommen, zitierte Reuters den Nachrichtensender CNN.

Schießerei in Las Vegas FacebookTwitterPermalink FacebookTwitterPermalink

Die Polizei in Las Vegas ist derzeit im Großeinsatz. Vor dem Mandalay Bay seien während eines Konzerts Schüsse gefallen.

We’re investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) 2. Oktober 2017

Active shooter Las Vegas strip I’m ok locked in my room lights off windows closed. Shooter is directly across the street. Shots heard on vid pic.twitter.com/Z4mz3E3bmE — Bryan Heifner (@HBryanBHHS) 2. Oktober 2017