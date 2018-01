Mars bekam für "That's What I Like" Grammy für bestes Lied

R&B-Sänger Bruno Mars hat für seinen Song "That's What I like" bei der Grammy-Verleihung in New York den Preis für das beste Lied des Jahres gewonnen. Er und sein Autorenteam setzten sich damit am Sonntag gegen den Megahit "Despacito" von Luis Fonsi & Daddy Yankee durch. Nominiert waren auch Jay-Z für "4:44", Logic für "1-800-273-8255" und Julia Michaels für "Issues".

Die Grammys ehren in zwei Hauptkategorien einen einzelnen Song. Beim “Lied des Jahres” werden die Komponisten und Texter ausgezeichnet. Die Kategorie “Aufnahme des Jahres” würdigt neben diesen Songwritern auch das Produktionsteam und die Toningenieure rund um den Song.

Aus Solidarität mit der #TimesUp-Bewegung zum Kampf gegen sexuelle Übergriffe trugen mehrere Musiker bei der Grammy-Verleihung weiße Rosen am Revers oder in der Hand. Darunter waren Rapper Kendrick Lamar, Lady Gaga, Miley Cirus, Khalid, Sam Smith, Janelle Monae sowie Alessia Cara, die bei der Gala am Sonntag als beste neue Künstlerin des Jahres geehrt wurde.

Die weiße Rose galt bei der Verleihung in New York als Pendant zur schwarzen Kleidung, in der Prominente bei der Golden Globe-Gala Anfang Jänner erschienen waren. Die Grammy-Aktion hatte mit einem Aufruf der Gruppe “Voices in Entertainment” von 14 Frauen begonnen, die in führenden Positionen in der Musik- und Unterhaltungsindustrie in den USA arbeiten. Die weiße Rose stehe historisch für “Hoffnung, Frieden, Sympathie und Widerstand”, schreiben die Gründerinnen.

Zu den großen Favoriten auf die höchste Zahl der Preise und den Sieg in der Königskategorie des besten Albums gehörten bei der 60. Grammy-Verleihung die Rapper Kendrick Lamar und Jay-Z sowie der R&B-Sänger Bruno Mars.