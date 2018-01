Marcel Hirscher triumphiert beim Nightrace in Schladming

Marcel Hirscher gewinnt den Nachtslalom in Schladming vor Henrik Kristoffersen und stellt mit dem 54. Sieg die Marke von Hermann Maier ein.

Als Hirschbühel in seinen zweiten Lauf ging, lag der Franzose Clement Noel in Front. Marco Schwarz – mit dem sich der Vorarlberger ein Duell um das letzte Ticket für den Olympia Slalom liefert – konnte sich mit einem guten zweiten Durchgang verbessern und lag zu diesem Zeitpunkt auf dem vierten Rang. Hirschbühl ging zu direkt in den Kurs und rutschte beim vierten Tor aus, zum dritten Mal in Folge konnte der Lauteracher damit leider kein Ergebnis für sich verbuchen, die Chancen auf das Olympiaticket sind aus diesem Grund kaum noch realistisch.