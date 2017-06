Manipulation im Internet: Digitalisierung als Gefahr für die Demokratie?

Dabei findet sie klare Worte. Soziale Netzwerke seien “Werbemedien großer amerikanischer Technologiekonzerne”. Beeinflussung lauere auf allen Seiten und lasse uns nicht mehr objektiv denken. Nutzer bekämen nämlich nur angezeigt, was von den Netzwerken für die jeweilige Person als relevant eingestuft wurde. Diese Algorithmen, die im Internet alles automatisieren, seien laut Hofstetter als große Gefahr einzustufen. “Die wissen, welche Knöpfe man bei uns drehen muss, um uns in gewisser Art und Weise zu beeinflussen”, so die Expertin.