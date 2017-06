LR Bernhard: Vorarlbergs Badestrände mit einwandfreier Wasserqualität

Die Ergebnisse sind erfreulich. Alle Badestellen weisen gute, die meisten sogar ausgezeichnete Badeeignung auf, berichtet Landesrat Christian Bernhard.

Nur geringe Keimgehalte

Von Juni bis Ende August wird die Badequalität der stark besuchten Badestrände und Badegewässer an insgesamt fünf Terminen kontrolliert. Bei Anzeichen einer Beeinträchtigung der Badegewässer wird die Untersuchungsfrequenz erhöht. Die Kontrollen durch Fachleute des Umweltinstituts finden an 13 Bodenseestränden und an neun Badeseen im Rheintal und Walgau statt.

“Bei der Beurteilung der Badequalität eines Gewässers steht neben chemischen und biologischen Gesichtspunkten vor allem der Hygieneaspekt im Vordergrund”, erläutert Landesrat Bernhard. Die jüngsten Laboruntersuchungen der Wasserproben erbrachten für alle Badestellen nur geringe Keimgehalte deutlich unterhalb der Grenzwerte gemäß Badegewässerverordnung. Auch die chemischen Werte der Wasserproben waren einwandfrei.

Die aktuellen Untersuchungsergebnisse können auf www.vorarlberg.at/badeseen eingesehen werden.