Lawinengefahr in Vorarlberg weiter hoch - 10.000 Touristen sitzen fest

Auch in der vergangenen Nacht machte der Schneefall in Vorarlberg keine Pause. Weiterhin sitzen mehrere Tausend Urlauber in den Orten Lech, Zürs, Stuben, St. Anton und Gargellen fest. Auch die Bahnstrecke zwischen Bludenz und Landeck ist weiter gesperrt. Das Lawinenkommando wird am Vormittag noch über die Notwendigkeit der Sperren beraten.

Schon seit Sonntag sind mehrere Ortschaften in Vorarlberg nicht mehr per Auto erreichbar. In Gargellen im Montafon wurde am Montag die höchste Lawinenwarnstufe 5 ausgerufen.

Wie ORF Vorarlberg berichtet, gab es in der Nacht auf Dienstag keine Lawinenabgänge in den betroffenen Gebieten. Der Gargellener Bürgermeister hoffe aber auf die Möglichkeit, heute einen Hubschrauber anzufordern.

ORF-Reporter Stefan Krobath aus Gargellen

St. Anton-Touristen gestrandet in Bludenz Jene Touristen, die nach St. Anton wollten, mussten vergangene Nacht und müssen auch die kommende Nacht auf der Vorarlberger Seite des Arlbergs ausharren. Die ÖBB haben von Bludenz bis Feldkirch Zimmer organisiert und diese auch bezahlt.