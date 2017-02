Lady Gaga hat eine Motte auf dem Rücken

Zu dem Song “Moth Into Flame” von Metallicas aktuellen Album “Hardwired…To Self-Destruct” rockte Lady Gaga zusammen mit James Hetfield, Frontmann der Band Metallica die Bühne. Passend dazu hat sie sich kurz vor der Show ein neues Motten-Tattoo “stechen” lassen. Der riesige Nachtfalter mit Totenkopfgesicht zierte am Sonntagabend den ganzen Rücken der Sängerin.

Fake oder echt?

Als Lady Gaga das Bild Stunden vor der Show auf Instagram veröffentlicht, schreibt sie unter das Bild: “The Moth & Metallica #ink #tattoo #MothIntoFlame #MetalliGa #metal #grammys @metallica. Will man ihren Hashtags Glauben schenken, handelt es sich bei der Riesen-Motte tatsächlich um ein echtes Tattoo.

Dagegen spricht allerdings die Tatsache, dass bei Lady Gagas Auftritt vor einer Woche beim Super Bowl von dem neuen Körperschmuck noch nichts zu sehen war. Das neue Tattoo müsste also innerhalb weniger Tage so gut verheilt sein, dass die Sängerin es am Sonntag so offen tragen konnte.