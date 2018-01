Das sagt Van der Bellen zu Kickls "Konzentriert"-Sager

Nicht nur Kurz und Kern, sondern auch Bundespräsident Van der Bellen hat sich bereits zur umstrittenen Asyl-Aussage Kickls geäußert.

“Ein verantwortungsvoller Umgang mit Sprache ist essentiell für unsere Demokratie. Bewusst oder unbedacht gewählte Formulierungen, die als Anspielungen auf die dunkelste Zeit unseres Landes verstanden werden können, dürfen im politischen Diskurs keinen Platz haben. Das gilt besonders auch im Umgang mit schutzbedürftigen Menschen, die vor Tod und Verfolgung fliehen mussten. Das Österreich, in dem wir leben wollen, ist sich der hellen und dunklen Seiten seiner Geschichte bewusst und sieht die Verantwortung, die es trägt. Das Österreich, in dem wir leben wollen, ist ein Land der Menschlichkeit und des Respekts. Und ein Land, das seine Geschichte kennt”, sagt heute Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Kurz sieht Asyl-Aussage von Kickl “klargestellt”

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die “Klarstellung” von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) in der Frage der “konzentrierten” Unterbringung in Asyl-Großquartieren als “wichtig” bezeichnet. Kurz sagte am Freitag am Rande seines Frankreich-Besuchs gegenüber österreichischen Journalisten, dass er noch nicht auf die umstrittene Aussage angesprochen worden sei.