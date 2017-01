Kurz erstmals als Vorsitzender im Ständigen Rat der OSZE

Kurz beginnt seine neue Aufgabe - © APA (dpa)

Der neue OSZE-Vorsitzende Sebastian Kurz (ÖVP) stellt sich am Donnerstag erstmals den Vertretern der 57 Staaten der europäischen Sicherheitsorganisation. Kurz will in einer Rede vor dem Ständigen Rat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa die Prioritäten des österreichischen Vorsitzes 2017 darlegen, danach ist eine Pressekonferenz geplant. Diese gibt es im Livestream auf VOL.AT.