Kritik von SPÖ und FPÖ ÖVP-Wahlprogramm

Die SPÖ fühlte sich in ihren Erwartungen bestätigt, wonach ÖVP-Obmann Sebastian Kurz Kürzungen im Umfang von beinahe 10 Mrd. Euro plane. Hinter Begriffen wie “Ausgabenbremse” und “Systemeffizienz” würden sich “massive Einschnitte” für Arbeitnehmer, Pensionisten, im Gesundheitswesen und in der Pflege verstecken, so Schieder. Die Kosten des ÖVP-Programmes würden “vollständig bei den geringeren Einkommen und beim Mittelstand geltend gemacht”, betonte der Klubobmann weiters.

FP-Kritik an Plänen für Mindestsicherung

Die Freiheitlichen monierten die ÖVP-Pläne für die Mindestsicherung. Asyl sei ein Schutz auf Zeit und nicht das Recht auf Einwanderung in den Sozialstaat, hieß es in der Aussendung. Die von der Volkspartei geplante “Mindestsicherung light” stoppe den Zuzug ins Sozialsystem nicht, die FPÖ hingegen will diese “Einfallstor” in den Sozialstaat schließen, erklärte Generalsekretär Herbert Kickl.

