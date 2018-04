Konzert des MV Hörbranz

Musikalische Frühlingsgrüße überbrachte am Sonntag den 15.04.2018 der Musikverein Hörbranz im Leiblachtalsaal.

Zahlreiche Besucher begleiteten die engagierten Hörbranz Musiker auf ihrem Streifzug durch die musikalische Welt. Dirigent Johnny Ekkelboom hatte ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm für die Gäste vorbereitet. So standen neben bekannten Stücken wie etwa „O du mein Österreich“ von Franz von Suppé oder „Les Miserables“ von Claude-Michel Schönberg mit „Variations on a Japanese Folksong“ von Henri van Lijnschooten oder „Yagi Bshi“ von Naohiro Iwai auch fernöstliche Klänge auf dem Programm. Gerade bei den letztgenannten Stücken wurde die Schlagwerker kräftig gefordert. Im Zuge des Konzertes wurde Hans-Peter Hutter zu seinem 50-jährigen Jubiläum im Hörbranzer Musikverein gratuliert. Auch die neuen Marketenderinnen wurden vorgestellt, bewiesen ihr Engagement und betreuten die Besucher an der Musikbar bestens. Dort konnte in der Konzertpause und nach dem Klangerlebnis mit den Musikern angestoßen und geplaudert werden. Neben Tonliebhabern, Musikerkollegen befreundeter Vereine, Verwandten, Bekannten und Freunden waren auch Bürgermeister Karl Hehle, Vizebürgermeister Josef Siebmacher, Ehrenbürger Severin Sigg, zahlreiche Gemeindevertreter und der Obmann des Vorarlberger Blasmusikverbandes Wolfram Baldauf unter den Zuhörern. In gewohnt charmanter Art führte Peter Zani durch das Programm. Mit begeistertem Applaus des Publikums wurde nach dem offiziellen Teil noch die eine oder andere Zugabe gefordert, die der Musikverein Hörbranz gerne erfüllte.