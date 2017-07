Kettensägen-Angreifer von Schaffhausen noch nicht gefasst

Der Angreifer verletzte zwei Krankenkassen-Mitarbeiter - © APA (KEYSTONE)

Die Polizei in Schaffhausen in der Schweiz fahndet weiter nach dem Kettensägen-Angreifer. Über Nacht sei nichts Gravierendes passiert, hieß es Dienstagfrüh vor der neuesten Lagebesprechung in der Einsatzzentrale.