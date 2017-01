Hollywood-Star Jason Biggs urlaubt in Lech am Arlberg. Der Schauspieler, bekannt aus der “American Pie”-Serie, hat sich in seinem Skiurlaub offensichtlich ein blaues Auge geholt.

Scheinbar hat der Hollywood-Star von seinem Sohn einen Kopfstoß abbekommen, wenn der Hashtag #toddlerheadbutt ein Hinweis auf den Verursacher des blauen Auges ist. Immerhin freut sich der Schauspieler trotz des kleinen Unfalls über den Neuschnee am Arlberg. Zu Beginn seines Winterurlaubs hatte Biggs noch via Instagram um Hilfe beim Wettergott gebeten. (Red.)