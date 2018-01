Innenminister Kickl: Mehr Waffen keine Bedrohung für Polizei

Herbert Kickl besuchte am Montag als erstes Bundesland Vorarlberg. Wir sprachen mit dem frischgebackenen Innenminister über die Ausrüstung der Polizei und die zunehmende Bewaffnung der Bevölkerung.

Parallel dazu steigt die Zahl der Waffenbesitzer in Vorarlberg um sieben Prozent stark an. 8.772 Vorarlberger haben 26.696 Waffen im zentralen Schusswaffenregister gemeldet. Fast die Hälfte davon sind sogenannte Büchsen, darauf folgen Faustfeuerwaffen wie Pistolen, halbautomatische Schusswaffen und Repetierflinten. Österreichweit haben 301.420 registrierte Waffenbesitzer mehr als 1 Million Waffen zu Hause.

Besuch bei der PI Dornbirn

Beim Besuch der Polizeiinspektion Dornbirn, die in den kommenden Jahren einen Neubau am Bahnhof Dornbirn erhält, distanziert sich Kickl von einer Anschaffung von Tasern und sieht in der zunehmenden Bewaffnung der Bevölkerung keine Bedrohung für die Polizei.