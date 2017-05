HC Strache stänkert gegen Wiens Bürgermeister: “So sehen Loser aus!”

HC Strache teilte aus: "So sehen Loser aus!" - © APA

Eine ÖVP-Wahlkampfbroschüre gegen Kanzler Kern stößt diese Woche in Österreich vielerorts auf Unklang. “Was soll der Blödsinn?” fragt sich der Vorarlberger AK-Präsident Hubert Hämmerle. “Haben wir in Österreich nicht wichtigere Probleme?” In unseren Zitaten der Woche wird sich aber nicht nur zu diesem Thema Luft verschafft.