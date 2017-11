Schlägerei sorgt für Großeinsatz der Polizei vor Nachtschicht

In der Nacht auf Samstag kam es vor der Nachtschicht zu einem Handgemenge zwischen Securitys und Gästen. Zwei Gäste wurden verletzt, auch ein Messer war im Spiel. Gegen fünf Personen wird Anzeige erstattet.

Vor dem Eingang hatte sich eine lange Warteschlange gebildet, was zu diversen Meinungsverschiedenheiten führte. Auch ein 18-Jähriger Mann und seine 17-jährige Freundin beschwerten sich. Auf die verbale Auseinandersetzung folgte ein Raufhandel. Dabei erlitt der 18-Jährige vermutlich einen Nasenbeinbruch, außerdem mehrere Blutergüsse im Gesicht und am Oberkörper, die 17-Jährige erlitt einen Bluterguss im Beckenbereich.

Der 18-Jährige schlug in weiterer Folge mit einem Absperrgitter und einer leeren Flasche zwei Glastüren im Eingangsbereich ein. Ein weiterer Gast in der Warteschlange, 21 Jahre, versuchte die Security-Mitarbeiter mit Steinen zu treffen und drohte ihnen mit einem Messer um so seinen Einlass zu erzwingen.