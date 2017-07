Haller will Gesetzesänderung für Cannabis

Wie Haller gegenüber dem “ORF” argumentiert, sei Cannabis längst zu einer Volksdroge geworden. 32 Prozent der jungen Menschen in Vorarlberg hätten bereits Probier-Erfahrungen, in städtischen Gebieten sogar 60 bis 70 Prozent, so Haller. Doch diese Menschen würden kriminalisiert, da Besitz und Konsum nach wie vor strafrechtlich geahndet würden. Ab einer gewissen Menge sollte der Besitz und Konsum aus dem Strafrecht gestrichen werden. Ersatzweise sollte es dem Verwaltungsrecht unterstellt werden.

Wilfried Siegele, Leiter der Staatsanwaltschaft Feldkirch, kann dem Haller-Vorschlag nichts abgewinnen. 90 Prozent der erwischten Ländle-Konsumenten würden ohnedies nicht bestraft. Die von Haller angesprochene Kriminalisierung gebe es nicht.